В МЗИО Башкирии рассказали, какой земельный вопрос волнует бизнес

Самый частый вопрос представителей бизнеса на выездных приёмах минземимущества — перевод земельных участков из одной категории в другую. Например, перевод сельхозземель в категорию особо охраняемых территорий, участков гослесфонда — в земли сельхозназначения. Решение таких задач требует межведомственного взаимодействия и региональной проработки, отметили в МЗИО. Важно, что эти проблемы можно было решить буквально на месте.

Всего в январе-сентябре 2026 года на выездных приёмах МЗИО отработано около 150 обращений граждан и предпринимателей. Приёмы прошли в 24 районах республики, наибольшую активность проявили жители Благовещенского и Давлекановского районов.

Прямой диалог с руководством министерства на местах позволяет бизнесу оперативно получать квалифицированную помощь. Такой формат работы снижает административные барьеры и способствует эффективному использованию земельных ресурсов республики, - прокомментировала вице-премьер и глава ведомства Наталья Полянская.