В Башкирии покажут работу самого крупного агродрона

В Башкирии 16 октября пройдет масштабный семинар, посвященный использованию БПЛА в сельском хозяйстве, сообщили в минсельхозе РБ. Фермеры поделятся своим опытом применения агродронов.

Практическая часть организуется на полях СП «Дружба» в Стерлитамакском районе — участники смогут оценить результаты работы аппаратов, осмотрев посевы подсолнечника, обработанных с их помощью.

«Гвоздём» программы станет демонстрация первого в России агродрона с объемом бака 120 литров — Vector AGR V 180. Предыдущего «рекордсмена» показывали на Дне поля в июле.

Поддержка разработок новых видов техники и оборудования для предприятий АПК — одна из целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в МСХ РБ.