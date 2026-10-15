В Башкирии покажут работу самого крупного агродрона

В Башкирии 16 октября пройдет масштабный семинар, посвященный использованию БПЛА в сельском хозяйстве, сообщили в минсельхозе РБ. Фермеры поделятся своим опытом применения агродронов.
Практическая часть организуется на полях СП «Дружба» в Стерлитамакском районе — участники смогут оценить результаты работы аппаратов, осмотрев посевы подсолнечника, обработанных с их помощью.
«Гвоздём» программы станет демонстрация первого в России агродрона с объемом бака 120 литров — Vector AGR V 180. Предыдущего «рекордсмена» показывали на Дне поля в июле.
Поддержка разработок новых видов техники и оборудования для предприятий АПК — одна из целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в МСХ РБ.
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