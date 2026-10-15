В 35 населённых пунктов Зауралья проведут интернет

Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин на заседании комитета в Госсобрании РБ сообщил, что совместно с Башинформсвязью и Ростелекомом в республике реализуется проект «Доступный интернет». В предыдущие годы проводным интернетом обеспечено более 70 тысяч домохозяйств почти в 300 деревнях и сёлах.

В этом году начата третья итерация проекта. По согласованию с экс-премьер-министром республики Андреем Назаровым её решено провести в Зауралье. В каждом из районов Зауралья по пять населённых пунктов будут обеспечены широкополосным доступом в интернет — всего 35 населённых пунктов в семи районах.