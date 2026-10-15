Башкирия лидирует по голосованию за подключение сёл к интернету

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий в Госсобрании РБ отметил высокую активность жителей республики в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства. По количеству голосов, поданных за населённые пункты с начала запуска проекта, Башкортостан стабильно занимает первое место в стране.

«Интересно, что 50% голосов подают в письменном виде — письмами», — рассказал министр. Он попросил депутатов при встречах с жителями напоминать о том, что есть инструмент, позволяющий без республиканских денег обеспечить населённые пункты полноценной мобильной связью и интернетом.

За предыдущие годы в рамках проекта подключено более 350 населённых пунктов, 87 из них — в прошлом году. Сейчас идёт голосование за отбор населённых пунктов на 2027 год — оно продлится до 8 ноября. Министр привёл в пример Белорецкий район, где за два года все 24 проблемных населённых пункта, попадавших в программу, получили сотовую связь благодаря усилиям главы района.