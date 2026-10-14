В Башкирии беспилотники обработали почти 100 тысяч гектаров полей

В Башкирии текущим летом с помощью агродронов обработали химпрепаратами 96,4 тыс. га сельхозугодий - почти в четыре раза больше, чем в 2025 году (25,7 тыс. га). Также беспилотники выполнили подкормку на площади 5 тыс. га и обследования 350 га посевов.
Об этом сообщил в своих соцсетях и.о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев, отметив, что технологическое обновление ведётся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Всего на балансе башкирских сельхозпредприятий находится 58 агродронов. С начала года организации приобрели 8 тяжёлых аппаратов взлётной массой более 30 кг. Парк техники пополняют и организации, оказывающие услуги с применением беспилотников.
Ранее сообщали: на Дне поля в Башкирии продемонстрировали крупнейший агродрон в стране, поднимающий 100 кг, и каковы особенности применения беспилотников в сельском хозяйстве.
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