Марафон добрых дел: компания «Салаватское» озеленила парк в селе Башкирии

В Абзелиловском районе марафон добрых дел компании «Салаватское» продолжается. Недропользователь, ведущий геологоразведку меди на территории муниципалитета, благоустраивает социальные объекты, строит спортивные комплексы, создает красивые и современные пространства для жителей района.

Накануне представители компании «Салаватское» провели экологическую акцию в парке «Радуга» в селе Красная Башкирия. К субботнику присоединились местные жители, ученики школы, волонтёры. Получив от компании в подарок жилеты, бейсболки и вооружившись лопатами и лейками, участники высадили в парке рябины и гортензии. Такой сюрприз преподнес жителям Красной Башкирии недропользователь.

Директор предприятия Тагир Бахтигареев выразил уверенность, что сельский парк в будущем будет радовать жителей и гостей своей чистотой и природной красотой.

«Мы приехали сюда не с пустыми руками — привезли прекрасные растения. Надеемся, что они приживутся и будут радовать жителей. Мы понимаем социальную ответственность компании, поэтому для нас важно проводить такие экологические акции, делать жизнь сельчан лучше и комфортнее», — сказал Бахтигареев.