Марафон добрых дел: компания «Салаватское» озеленила парк в селе Башкирии

В Абзелиловском районе марафон добрых дел компании «Салаватское» продолжается. Недропользователь, ведущий геологоразведку меди на территории муниципалитета, благоустраивает социальные объекты, строит спортивные комплексы, создает красивые и современные пространства для жителей района.
Накануне представители компании «Салаватское» провели экологическую акцию в парке «Радуга» в селе Красная Башкирия. К субботнику присоединились местные жители, ученики школы, волонтёры. Получив от компании в подарок жилеты, бейсболки и вооружившись лопатами и лейками, участники высадили в парке рябины и гортензии. Такой сюрприз преподнес жителям Красной Башкирии недропользователь.
Директор предприятия Тагир Бахтигареев выразил уверенность, что сельский парк в будущем будет радовать жителей и гостей своей чистотой и природной красотой.
«Мы приехали сюда не с пустыми руками — привезли прекрасные растения. Надеемся, что они приживутся и будут радовать жителей. Мы понимаем социальную ответственность компании, поэтому для нас важно проводить такие экологические акции, делать жизнь сельчан лучше и комфортнее», — сказал Бахтигареев.
Доброе дело компании «Салаватское» высоко оценил настоятель прихода Покрова Божией Матери в селе Красная Башкирия протоиерей Сергий Букачев.
«Мероприятие компании «Салаватское» действительно нас объединяет. Ведь это доброе дело. Мы сегодня посадили растения. Спустя годы, когда уже нас не будет, они будут расти и свидетельствовать о нашем единстве. В единстве — наша сила», — сказал протоиерей Сергий Букачев.
Компания «Салаватское» с первого дня регистрации в республике проводит экологические акции по благоустройству территорий сел и деревень. Только с начала лета этого года силами недропользователя были высажены декоративные растения и кустарники на территориях десятков школ, детских садов и районной детской поликлиники. Сотрудники компании совместно с жителями района очистили побережье реки Кага. Кроме того, «Салаватское» высадило более 14 тысяч сосен в рамках компенсационного лесовосстановления.
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