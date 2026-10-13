Под Уфой в Шамонино может появиться объект этнотуризма

В Башкирии для потенциальных инвесторов разработано новое бизнес-предложение. Это этнотуристическая зона в деревне Шамонино Уфимского района. Предварительно, объём инвестиций составит порядка 461 млн руб.
С 2023 года в Шамонино проводится фестиваль народной культуры «Алтын ук», и в посёлке задумались о постоянной площадке.
Инициатива по созданию этнотуристической зоны принадлежит нашим жителям. Я с радостью поддержал их стремление создать на родной земле центр, который будет знакомить всех с нашей уникальной культурой. В настоящее время мы ищем потенциальных инвесторов, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Уверен, что он станет важным шагом в развитии района и привлечет туристов со всей России, – сообщил глава администрации Уфимского района Николай Ельников.
В новой туристической зоне предлагается объединить несколько ключевых объектов: этнокультурный парк, глэмпинг, спортивную площадку, дворец культуры с рестораном и вечерний амфитеатр.
Площадки под объекты подобраны, они находятся не в одной локации, а «разбросаны» на территории более 75 га.
Инвестор сможет претендовать на государственную поддержку в виде получения участка в аренду без торгов, налоговые льготы и грант на развитие туристской инфраструктуры.
Ранее инвесторам предложили кейс с придорожным комплексом в Фёдоровском районе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.