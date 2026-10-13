Под Уфой в Шамонино может появиться объект этнотуризма

В Башкирии для потенциальных инвесторов разработано новое бизнес-предложение. Это этнотуристическая зона в деревне Шамонино Уфимского района. Предварительно, объём инвестиций составит порядка 461 млн руб.

С 2023 года в Шамонино проводится фестиваль народной культуры «Алтын ук», и в посёлке задумались о постоянной площадке.

Инициатива по созданию этнотуристической зоны принадлежит нашим жителям. Я с радостью поддержал их стремление создать на родной земле центр, который будет знакомить всех с нашей уникальной культурой. В настоящее время мы ищем потенциальных инвесторов, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Уверен, что он станет важным шагом в развитии района и привлечет туристов со всей России, – сообщил глава администрации Уфимского района Николай Ельников.

В новой туристической зоне предлагается объединить несколько ключевых объектов: этнокультурный парк, глэмпинг, спортивную площадку, дворец культуры с рестораном и вечерний амфитеатр.

Площадки под объекты подобраны, они находятся не в одной локации, а «разбросаны» на территории более 75 га.

Инвестор сможет претендовать на государственную поддержку в виде получения участка в аренду без торгов, налоговые льготы и грант на развитие туристской инфраструктуры.