В Уфе к концу года заработает новый оптовый склад

В Дёмском районе Уфы завершено строительство оптово-распределительного центра площадью 28,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в минторговли РБ. Полный запуск намечен на четвертый квартал.

Работы на стройплощадке начались год назад. В 2023 году проект включили в Перечень приоритетных — инвестор получил нужный участок без торгов. В объект вложено более 2 млрд рублей, работать в нём будут 25 человек.