В Башкирии посчитали безработных

Как сообщили в Башстате со ссылкой на данные минтруда РБ, к концу августа 2026 года на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 11,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью жителей республики. Из них статус официально зарегистрированного безработного имели 9,6 тысячи человек.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы, — сообщили статистики региона. — За август статус безработного получили 1,9 тысячи человек, трудоустроены за месяц — одна тысяча. Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости работодателями республики, к концу августа 2026 года составила 29 тысяч человек. Это на 10,4 процента меньше, чем в конце июля текущего года».

Как ранее сообщил Башинформ, по данным выборочного обследования Башстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае — июле 2026 года составила 1 962,5 тысячи человек.