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Главная/Экономика
17:12 (UTC+5), 09 Октября 2026

СНХЗ посетила делегация из Беларуси

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Роза Бакиева предоставлено пресс-службой СНХЗ
Фото: Роза Бакиева | предоставлено пресс-службой СНХЗ

Белорусская делегация посетила Стерлитамакский нефтехимический завод (входит в Росхим) в рамках официального визита. Гости ознакомились с обновлённым производством бутадиен‑стирольных каучуков и технологическими процессами новой линии выделения каучука.

Стороны обсудили возможности взаимовыгодного партнёрства, обменялись профессиональным опытом и определили направления для дальнейшей совместной работы.

Известно, что предприятие и Республику Беларусь связывают давние партнёрские отношения. Белорусские производители используют стерлитамакский каучук в шинах для различных видов транспорта и техники, а также в резинотехнических изделиях.

Новый антиоксидант Агидол‑135Л недавно представили на выставке «Иннопром. Беларусь». Это фенольный стабилизатор для моторных и индустриальных масел - он удобен в применении, отличается низкой летучестью и хорошо сочетается с другими компонентами. Продукт легко растворяется и смешивается с базовыми маслами и пакетами присадок, заметно улучшая качество смазочных материалов.

Роза Бакиева предоставлено пресс-службой СНХЗ
Роза Бакиева предоставлено пресс-службой СНХЗ
Роза Бакиева предоставлено пресс-службой СНХЗ
Роза Бакиева предоставлено пресс-службой СНХЗ
Фото: Роза Бакиева | предоставлено пресс-службой СНХЗ
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Завод непрерывно ведёт работу по импортозамещению критически важных компонентов и разрабатывает инновационные решения для развития отрасли. Это важная часть стратегии по укреплению технологического суверенитета страны, подчеркивают на предприятии.

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