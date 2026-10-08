В башкирских Туймазах закроют улицу Заводскую

В четверг, 8 октября, в Туймазах на весь рабочий день закроют улицу Заводскую. Здесь асфальтируют дорогу. Работы запланированы с 9 до 18 часов, сообщили в администрации.

Улица Заводская — это городская промзона. В этом районе находятся многие предприятия, в том числе ЖКХ, склады и цеха.