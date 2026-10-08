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09:45 (UTC+5), 08 Октября 2026

Узбекские инвесторы планируют открыть в Башкирии турзону «Новый Маргилан»

Туристическая зона будет открыта по аналогии с масштабным современным туристическим научно-просветительским комплексом «Бурхониддин Маргинони» в Маргилане — одном из древнейших городов Азии.

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пресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба | правительство РБ
Элина Ахметова

Делегация Башкирии находится в Узбекистане на III Совете регионов России и Узбекистана. Главные темы в повестке – расширение торговли и запуск совместных индустриальных проектов. Как сообщили в минВЭС РБ, с представителями Ферганской области обсуждалось предоставление узбекским инвесторам земель в Иглинском районе под выращивание картофеля и ферм КРС. Узбекский бизнес получил приглашение в промышленный технопарк «Толпар». Также Ферганская область рассматривает вопрос о создании в Башкирии рекреационной туристической зоны под названием «Новый Маргилан» по аналогии с научно-просветительским и туристическим комплексом «Бурхониддин Маргинони» в Маргилане, который открыли в 2025 году.

На встрече с представителем Ташкентской области Жахонгиром Мамажоновым стороны сверили ход реализации ключевых проектов. Ожидается подведение итогов аукциона по технопарку «Бекабад». Проект Premier Electrotech по локализации производства бытовой техники в Башкирии сейчас на финальной стадии оформления, инвестор ожидается в Уфе для завершения юридических процедур. Животноводческий комплекс в Иглинском районе рассчитан на 2027-2030 годы. Гостиничный комплекс Heaven’s Garden на берегу реки Белой получил согласование, проинформировали в минВЭС.

– Узбекистан является для нас одним из ключевых внешнеэкономических партнёров. По итогам I полугодия страна занимает 6 место во внешнеторговом обороте республики с долей 6,5%. Экспорт вырос на 30,7%. Для нас важно не просто наращивать товарооборот, но и переходить к локализации производств на территории республики – созданию новых рабочих мест, налогов и передаче компетенций, – прокомментировала глава ведомства Маргарита Болычева.

Выступая на 13-м совместном заседании Российско-Узбекского делового совета, министр отметила, что из-за плохой логистики товары из Башкирии значительно дорожают при перевозке и становятся неконкурентоспособными. Болычева предложила открывать в Узбекистане производства компаний, чтобы снизить стоимость продукции, и просила деловые советы ТПП обратить внимание на логистику, чтобы башкирские компании могли беспрепятственно продавать товары в Узбекистан.

Ранее сообщали: в этом году заключены башкирско-узбекские контракты на 2,8 млрд руб.

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