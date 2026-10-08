Совкомбанк Лизинг, GTS и Foton запускают программу с гарантией выкупа

Программа разработана для легкого старта эксплуатации: она существенно снижает финансовую нагрузку за счет льготных ставок, уменьшенного аванса и возможности снижения платежей до 90% в первые месяцы.

Ключевая особенность продукта — гарантированная опция обратного выкупа (buy-back) техники компанией GTS. Безусловная реализация механизма buy-back и полная сохранность предмета лизинга обеспечиваются строгим условием - на протяжении всего срока договора осуществляется контроль за прохождением обязательного планового технического и гарантийного обслуживания на сервисных станциях GTS, а также официальных дилерах Foton. Соблюдение данных условий обеспечивает высокую остаточную стоимость (RV) автомобиля на момент реализации опции buy-back.

Это принципиально новая для рынка программа, которая позволяет в текущих непростых условиях формировать клиентский спрос, комментируют в компании.

Генеральный Директор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак отметил:

«Наша программа — это принципиально иное решение для рынка грузовой техники: финансовая гибкость для клиента на старте и гарантия ликвидности актива для всех сторон на сроке лизинга. Контроль за состоянием техники и механизм обратного выкупа со стороны партнера формируют тот уровень надежности, который дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

Генеральный директор «Глобал Трак Сейлс» Максим Шишко дополняет:

«Мы с коллегами из Foton и Совкомбанк Лизинг хорошо понимаем, в какой непростой ситуации сейчас находятся перевозчики, и постарались предложить продукт, который поможет пройти этот сложный период с минимальными потерями и продолжить развивать бизнес. Надеемся, что успешная реализация нашей совместной программы задаст рынку новый стандарт и в будуем мы сможем предложить еще больше гибких и клиентоориентированных решений для бизнеса».

Подробнее о программе по ссылке

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