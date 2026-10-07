В Башкирии выдача IT-ипотек выросла на 30%

С начала текущего года айтишники Башкирии оформили 259 льготных жилищных кредитов на 1,8 млрд руб. Об этом сообщили в минцифры РБ. Год назад за девять месяцев оформили 197 IT-ипотек — выдача выросла на 31,5%. Всего с запуска IT-ипотеки в 2022 году в реcпублике выдано около 2 тысяч займов на 13,8 млрд руб.

За весь 2025 год льготную ипотеку в Башкирии получили 292 специалиста ИТ-сферы на общую сумму более 2 млрд руб. Напомним, жилищный заём с льготной ставкой до 6% доступен для сотрудников компаний, аккредитованных минцифры России.