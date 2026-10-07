В Башкирии пройдёт налоговая акция

8 и 9 октября 2026 года в преддверии Дня республики налоговые инспекции проведут акцию «Мои налоги – моей республике». Мобильные налоговые офисы выедут в МФЦ городов и районов.

В этом году уведомления разослали в основном в электронном виде, а в офисах МФЦ люди смогут получить бумажные квитанции, а также с помощью сотрудниц подключиться к личному кабинету, получить ответы на свои вопросы, а также сразу уплатить налоги.