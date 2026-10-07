Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
08:45 (UTC+5), 07 Октября 2026

Производство сахара в Башкирии превысило 45 тысяч тонн

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Сахарные заводы Башкирии продолжают активный прием и переработку свеклы, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства региона.

На данный момент оба сахарных завода приняли суммарно почти 405 тысяч тонн корнеплодов, около 336 тысяч тонн из которых уже переработали. Из этого количества получено 45,8 тысячи тонн белого сахара.

«Тем временем аграрии республики убрали 75% площадей с сахарной свёклой, или более 30 тысяч гектаров. Валовой сбор корнеплодов составляет 1 млн 162 тысячи тонн. Средняя урожайность — 384,8 центнера с гектара», — добавили в пресс-службе минсельхоза Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru