Производство сахара в Башкирии превысило 45 тысяч тонн

Сахарные заводы Башкирии продолжают активный прием и переработку свеклы, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства региона.

На данный момент оба сахарных завода приняли суммарно почти 405 тысяч тонн корнеплодов, около 336 тысяч тонн из которых уже переработали. Из этого количества получено 45,8 тысячи тонн белого сахара.

«Тем временем аграрии республики убрали 75% площадей с сахарной свёклой, или более 30 тысяч гектаров. Валовой сбор корнеплодов составляет 1 млн 162 тысячи тонн. Средняя урожайность — 384,8 центнера с гектара», — добавили в пресс-службе минсельхоза Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики.