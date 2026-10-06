В Башкирии временно отменят ряд электричек

В связи с ремонтом путей на перегонах Тавтиманово – Иглино, Давлеканово – Раевка, Чишмы – Шингак-Куль, Уфа – Черниковка, вносятся изменения в график движения пригородных поездов.
7, 10, 14, 17 октября:
— №7424/7426/7432 Абдулино – Приютово – Уфа – Аша устанавливается сообщением Абдулино (отправление 05:13) – Приютово (прибытие 05:48, отправление 05:55) – Уфа (прибытие 08:58), далее не идёт;
— №7426/7432 Приютово – Уфа – Аша устанавливается сообщением Приютово (отправление 05:55) – Уфа (прибытие 08:58), дальше не идёт;
— №6413 Улу-Теляк (отправление 05:36) – Дёма (прибытие 07:31) — отменяется;
— №6417 Аша (отправление 06:22) – Дёма (прибытие 08:44) — отменяется;
— №6404 Дёма (отправление 07:43) – Улу-Теляк (прибытие 09:42) — отменяется;
— №7404 Приютово – Улу-Теляк устанавливается сообщением Приютово (отправление 08:31) – Дёма (прибытие 12:10), далее не идёт;
— №7406/7404 Абдулино – Приютово – Улу-Теляк устанавливается сообщением Абдулино (отправление 07:49) – Приютово (прибытие 08:30, отправление 08:31) – Дема (прибытие 12:10), далее не идёт;
— №6403 Улу-Теляк (отправление 15:07) – Дёма (прибытие 17:03) — отменяется.
7, 10, 14 октября: №7431/7413 Аша – Уфа – Раевка устанавливается сообщением Уфа (отправление 13:44) – Раевка (прибытие 15:51), далее не идёт.
7, 14 октября: №6415 Тавтиманово (отправление 14:04) – Дема (прибытие 15:24) — отменяется.
8 октября: №6426 Раевка (отправление 06:06) – Шакша (прибытие 08:52) — отменяется.
12 октября: №6428 Дема (отправление 13:41) – Аша (прибытие 15:53) — отменяется.
17 октября:
— №7431/7413 Аша (отправление 11:52) – Уфа (прибытие 13:43, отправление 13:44) – Раевка (прибытие 15:51) — отменяется;
— №6420 Раевка (отправление 17:59) – Улу-Теляк (прибытие 22:01) — отменяется.
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