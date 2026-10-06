В Башкирии на премию «Создатели» поступило 619 заявок

В Башкирии на участие в премии по креативным индустриям «Создатели» поступило 619 заявок от креаторов, предпринимателей, авторов проектов и творческих команд со всей республики. Об этом сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
Больше всего заявок поступило в номинацию «Креативный проект/продукт» — 182, за ней следует «Креативный локальный бренд» с 81 заявкой. В номинации «Культурный код» подано 77 заявок, в «Креативной точке притяжения» — 64, в «Креативном событии года» — 50, в «Креативном социальном проекте» — 40, в «Креативной территории» — 37, в «Креативном предпринимателе» — 33, в «Креативном цифровом проекте» — 31 и в «Креативном наставнике» — 24.
Верещагина отметила, что экспертная группа и жюри внимательно изучит каждый проект и выберет сильнейших. Имена победителей объявят на торжественной церемонии награждения.
Напомним, в «Башинформе» состоялась пресс-конференция по премии «Создатели». Организаторы и победители рассказали, кто может подать заявку на эту уникальную премию и в чем её уникальность.
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