Глава Башкирии анонсировал веб-приложение «ИнвестБот»

В Башкортостане системно работают над тем, чтобы инвесторам было комфортно в республике, заявил руководитель региона Радий Хабиров.
Один из главных вопросов для тех, кто только хочет открыть свое предприятие или планирует развивать производство, — выбор производственной площадки. От этого во многом зависит будущий успех, убежден Глава Башкортостана.
«Корпорация развития Республики Башкортостан разработала веб-приложение „ИнвестБот“. Его задача — помочь бизнесу без привлечения специалистов разобраться, каким будет экономический эффект в случае реализации проекта. Недавно функционал приложения расширили — как раз для того, чтобы ускорить подбор оптимальной локации», — сообщил Радий Хабиров.
Система учитывает пожелания пользователя — географическое положение, наличие преференциальных зон, налоговых льгот, готовой инфраструктуры, капитальных строений на участках. Подробности — здесь.
«Надеюсь, инвесторы оценят новый инструмент. Всем удачи!» — резюмировал Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Башинформ, с начала 2026 года в Башкирии предприниматели и компании подали через Госуслуги почти 5,7 тыс. заявок на получение земельных участков в аренду без торгов. Количество электронных заявлений по сравнению с прошлым годом выросло в 3,7 раза.
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