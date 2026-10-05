Жителей Башкирии пригласили проверить свою финансовую грамотность

Центробанк проводит всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности с 6 по 27 октября. Проверить свои знания в области финансов сможет любой желающий – индивидуально или в составе семейной команды.

Для младших школьников подготовлены игровые задания, которые в доступной форме познакомят их с базовыми финансовыми действиями: как обращаться с деньгами и копить на мечту. Взрослым зачет поможет оценить, насколько уверенно они управляют личным бюджетом, принимают финансовые решения и противостоят кибермошенникам и недобросовестным продавцам финансовых продуктов.

Желающие смогут по своему усмотрению пройти базовый или продвинутый зачет – либо испытать себя в обоих уровнях сложности. По итогам тестирования каждый участник получит индивидуальные рекомендации по темам, где были допущены ошибки, а успешно сдавшие – именной сертификат.

Зачет можно пройти в мини-приложениях социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». В заданиях появились практические кейсы, разработанные крупнейшими цифровыми платформами, включая маркетплейсы. Справиться с заданиями и собрать цифровые награды поможет маскот-енот Ефим Лапкин.

Для учащихся средних и старших классов организован отдельный олимпиадный зачет, который пройдет 13–15 октября. Успешно справившиеся с испытанием выйдут напрямую в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». В прошлом году такую возможность получили более 2,5 тыс. школьников – участников зачета. Победа в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.

Банк России проводит всероссийский онлайн-зачет ежегодно. В 2025 году в нем приняли участие больше 36 тысяч жителей Башкирии (в 2022-м башкирских участников было 35,5 тыс.).