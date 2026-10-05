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12:33 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Башкирии 650 педагогов воспользовались правом выхода на пенсию досрочно

Всего в республике пенсию получают более 48 тысяч учителей.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Как пояснили в отделении Социального фонда России по Республике Башкортостан, педработники имеют право на оформление страховой пенсии по старости досрочно. Только в этом году таким правом воспользовались 650 педагогов.

Для назначения пенсии им нужно иметь 25 лет педагогического стажа в должностях и учреждениях, входящих в перечень, утверждённый правительством. Также у педагога должно быть не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом пенсия назначается через пять лет после выработки педстажа — соответственно, если необходимый стаж был выработан в 2026 году, право на пенсию наступит в 2031 году.

В список должностей, дающих право на досрочную пенсию, входят в том числе: тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Периоды работы в этих должностях также засчитываются в специальный стаж при соблюдении всех условий пенсионного законодательства.

Кроме этого, в педагогический стаж также включаются периоды повышения квалификации, ежегодного оплачиваемого отпуска и нахождения на больничном.

Узнать информацию о своем стаже можно через портал Госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счёта.

Ранее сообщалось, что учителям и директорам школ Башкирии расширили доступ к санаторному лечению.

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