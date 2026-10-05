Башкирия представит научно-технологические проекты АПК на «Золотой осени»

Башкирия уже много лет активно участвует в мероприятиях главного аграрного форума России. Республика не единожды удостаивалась Гран-при выставки, а сотни предприятий и организаций получали медали различного достоинства за участие в конкурсных мероприятиях.
«Республика традиционно будет представлена на форуме „Золотая осень“-2026 ярким и содержательным стендом. На площади 144 квадратных метра мы продемонстрируем достижения в области АПК, в том числе научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий“, — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
В числе главных проектов экспозиции — программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, разработанный в Башкирском государственном аграрном университете. Он позволяет многократно ускорить селекционную работу.
Кроме того, на выставке в Москве представят роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики «РОБОЛАБ», а также цифровую экосистему для управления пасеками «Цифровой улей».
«Украшением стенда Республики Башкортостан, конечно же, станет эксклюзивная продукция ведущих предприятий — производителей продуктов питания», — добавили в пресс-службе аграрного ведомства РБ.
Справка
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» традиционно является одним из самых масштабных и профессионально ориентированных мероприятий АПК России. Ежегодно в Москву на «Золотую осень» приезжают сотни производителей из разных регионов, здесь проводятся презентации современной сельхозтехники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. Деловая программа форума включает круглые столы и панельные дискуссии, посвященные самым актуальным отраслевым темам.
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