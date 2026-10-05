Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
08:07 (UTC+5), 05 Октября 2026

Башкирия представит научно-технологические проекты АПК на «Золотой осени»

В Москве с 7 по 10 октября состоится 28-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»-2026, сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Башкирия уже много лет активно участвует в мероприятиях главного аграрного форума России. Республика не единожды удостаивалась Гран-при выставки, а сотни предприятий и организаций получали медали различного достоинства за участие в конкурсных мероприятиях.

«Республика традиционно будет представлена на форуме „Золотая осень“-2026 ярким и содержательным стендом. На площади 144 квадратных метра мы продемонстрируем достижения в области АПК, в том числе научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий“, — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В числе главных проектов экспозиции — программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, разработанный в Башкирском государственном аграрном университете. Он позволяет многократно ускорить селекционную работу.

Кроме того, на выставке в Москве представят роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики «РОБОЛАБ», а также цифровую экосистему для управления пасеками «Цифровой улей».

«Украшением стенда Республики Башкортостан, конечно же, станет эксклюзивная продукция ведущих предприятий — производителей продуктов питания», — добавили в пресс-службе аграрного ведомства РБ.

Справка

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» традиционно является одним из самых масштабных и профессионально ориентированных мероприятий АПК России. Ежегодно в Москву на «Золотую осень» приезжают сотни производителей из разных регионов, здесь проводятся презентации современной сельхозтехники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК. Деловая программа форума включает круглые столы и панельные дискуссии, посвященные самым актуальным отраслевым темам.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru