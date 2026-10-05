АПК Башкирии добавили почти миллиард на обеспечение кадрами

Согласно распоряжению правительства России, ряду регионов, в том числе Башкирии, выделяются дополнительные субсидии на обеспечение кадрами предприятий агропромышленного комплекса. Соответствующие поправки внесены в федеральный бюджет.

Как следует и документа, средства должны быть доведены до субъектов РФ не менее чем за 30 дней. Один из самых крупных траншей предназначается Башкирии — более 925,29 млн рублей.

Ранее сообщали: в республике открыли три агропроизводства и два агрокласса.