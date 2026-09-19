Путин поручил рассмотреть возможность оплаты проезда через «Макс»

Документ с поручениями главы государства по использованию единой биометрической системы, платформы «Макс» для безналичной оплаты в общественном транспорте опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству России и комиссиям Государственного совета по направлениям «Эффективная транспортная система», «Экономика данных» и исполнительными органами субъектов РФ необходимо рассмотреть мессенджер «Макс» как способ безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Все предложения вышеназванным органам необходимо предоставить до 25 декабря. Далее – раз в полгода.
Ранее Башинформ сообщал о том, что студенты Башкирии смогут покупать льготные билеты по ID в «Максе».
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