В Башкирии заготовили необходимое количество сена для зимовки скота 

Хозяйства республики заготовили в общей сложности около 600 тысяч тонн сена и более 1 млн тонн сенажа.

«План по заготовке грубых кормов практически выполнен», — констатировали в аграрном ведомстве Башкирии.

Сейчас в самом разгаре заготовка сочного корма — кукурузного силоса. На данный момент его заготовили на 58% от запланированного объема. Заложено 615 тысяч тонн зеленой массы. В тройке лучших по объемам заготовленного силоса — Аургазинский, Чекмагушевский и Илишевский районы.

«Пока в республике заготовлено 22 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Это 86% планового показателя», — добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Ранее Башинформ сообщил о том, что для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей.