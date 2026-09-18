В Башкирии заготовили необходимое количество сена для зимовки скота 

Хозяйства республики заготовили в общей сложности около 600 тысяч тонн сена и более 1 млн тонн сенажа.
«План по заготовке грубых кормов практически выполнен», — констатировали в аграрном ведомстве Башкирии.
Сейчас в самом разгаре заготовка сочного корма — кукурузного силоса. На данный момент его заготовили на 58% от запланированного объема. Заложено 615 тысяч тонн зеленой массы. В тройке лучших по объемам заготовленного силоса — Аургазинский, Чекмагушевский и Илишевский районы.
«Пока в республике заготовлено 22 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Это 86% планового показателя», — добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
Ранее Башинформ сообщил о том, что для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей.
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