В Башкирии ударят первые заморозки

В предстоящие три дня по ночам в республике возможны заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до 0, -2 градусов. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сейчас в Башкирии началось бабье лето — период, который отличается большой разницей температур: днём ещё по-летнему тепло, а ночью уже по-настоящему холодно.