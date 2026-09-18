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17:15 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Экономику Башкирии хотят пополнить молодыми талантами

В республике расширили механизмы привлечения перспективных кадров на предприятия. Старшекурсникам организуют оплачиваемые стажировки без отрыва от учёбы.

Фото: правительство РБ | pravitelstvorb.ru
Элина Ахметова
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Между башкирским кадровым центром «Работа России» и Полномочным представительством республики при Президенте РФ заключено соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, ключевой целью стороны видят развитие Центра кадровой стажировки.

На единой цифровой платформе будут аккумулироваться заявки от крупнейших работодателей Башкирии. Студенты смогут проходить оплачиваемые производственные практики и стажировки без необходимости брать академический отпуск или разрывать учебный процесс. Это позволит им получить реальный опыт работы по специальности в ведущих компаниях, не отрываясь от учебы.

– Главная задача партнерства – создать эффективный социальный лифт для молодежи, обучающейся за пределами региона. Ежегодно сотни выпускников школ из Башкирии поступают в ведущие столичные и зарубежные вузы, учатся в профильных медицинских и инженерных университетах, нередко остаются работать вдали от родного региона. Плотное сотрудничество с полпредством призвано переломить тенденцию оттока квалифицированных кадров и вернуть молодые таланты в республику, – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова.

По словам заместителя полпреда РБ при президенте РФ Ильшата Рахматуллина, аппарат полпредства возьмет на себя роль связующего звена между студентами, их вузами и республикой. Для студентов организуют выездные стратегические сессии, дни открытых дверей ведущих корпораций на площадках Полномочного представительства республики в Москве.

Как подчеркнул Ильшат Рахматуллин, возвращение молодого специалиста должно быть осознанным карьерным выбором, подкрепленным гарантированным рабочим местом. Стороны нацелены показать кадрам будущего, что в Башкортостане есть все условия для самореализации: современные высокотехнологичные производства, сильная научная база, масштабные инфраструктурные проекты и достойный уровень заработной платы.

Первые пилотные стажировки для студентов старших курсов запланированы уже на следующее лето.

Ранее сообщали: в Москву отправили обоз с башкирскими подарками для студентов.

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