В Башкирии запустят производство сепараторных лент

Корпорация развития Башкирии подготовила 9 инвестиционных предложений для особой экономической зоны «Алга». Общий объём инвестиций по ним оценивается в 6,7 млрд рублей, сообщила глава Стерлитамакского района Рита Самигуллина.
Одно из предложений — для Стерлитамакского района: производство сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов. Такие батареи применяются в разных сферах — от машиностроения до авиации и медицины. Актуальность проекта обусловлена растущим спросом на производство таких аккумуляторов, частью которых является сепараторная лента. Срок строительства — чуть более года, для реализации проекта инвестору понадобится 2,6 млрд рублей.
«Размещение производств в ОЭЗ „Алга“ даёт ряд преимуществ: налоговые льготы, инфраструктурно обеспеченные площадки, возможность применения понижающего коэффициента на аренду земельного участка и последующего льготного выкупа. Площадки обладают развитой логистикой: в Стерлитамакском районе — близость к федеральной трассе Р-240 „Уфа — Оренбург“ и Куйбышевской железной дороге», — рассказала Рита Самигуллина.
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