В Башкирии выставили на торги здание бывшего ПТУ

Росимущество по РБ выставило на торги нежилую недвижимость в селе Первомайское Стерлитамакского района. Общая площадь здания около 1,5 тыс. кв. м. Начальная (минимальная) стоимость лота — 11,4 млн руб. Отмечается, что недвижимость имеет обременение в виде ареста.

Известно, что ранее в этом помещении находилось профессиональное училище №97, где в том числе готовили трактористов и механизаторов. После закрытия учебного заведения в 2015 году его имуществом владела строительная компания.

Ранее Росимущество выставило на реализацию гаражи в разных городах Башкирии.