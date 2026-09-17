В Башкирии выставили на торги здание бывшего ПТУ

Росимущество по РБ выставило на торги нежилую недвижимость в селе Первомайское Стерлитамакского района. Общая площадь здания около 1,5 тыс. кв. м. Начальная (минимальная) стоимость лота — 11,4 млн руб. Отмечается, что недвижимость имеет обременение в виде ареста.
Известно, что ранее в этом помещении находилось профессиональное училище №97, где в том числе готовили трактористов и механизаторов. После закрытия учебного заведения в 2015 году его имуществом владела строительная компания.
Ранее Росимущество выставило на реализацию гаражи в разных городах Башкирии.
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