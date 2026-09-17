В Башкирии для бизнеса подготовили инвестиционные предложения

В Башкирии инвесторам предлагают 9 бизнес-кейсов, все они разработаны для размещения в ОЭЗ «Алга», сообщили в правительстве РБ. Общий объем инвестиций по ним оценивается в 6,7 млрд руб. Все проекты можно посмотреть на Инвестиционной карте России.
Один из них — производство сепараторных лент для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов, стоимостью 2,6 млрд руб. Актуальность предложения обусловлена растущим спросом на производство таких аккумуляторов.
Другое предложение — энергокомплекс на базе газопоршневой установки. На сегодня уже есть 5 потенциальных потребителей электро- и теплоэнергии от комплекса — это будущие резиденты планируемой площадки.
«Размещение производств в ОЭЗ «Алга» обеспечит ряд преимуществ: налоговые льготы, инфраструктурно обеспеченные площадки, возможность применения понижающего коэффициента на аренду земельного участка и последующего льготного выкупа, обнуление НДС (в случае поставки продукции внутри свободной таможенной зоны). Площадки обладают развитой логистикой: в Стерлитамакском районе — близость к федеральной трассе Р-240 «Уфа – Оренбург», Куйбышевской ж/д, а в Уфимском районе — к трассе М-5 «Урал» и наличие железнодорожного выхода на Транссибирскую железнодорожную магистраль», — сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.
На сегодня общее число инвестпредложений от Башкортостана на федеральной платформе достигло 52. Общий объем инвестиций по ним — более 17 млрд руб.
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