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17:33 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Башкирские нефтяники сэкономили полмиллиарда рублей благодаря умным технологиям

Фото: Андрей Шальков | предоставлено пресс-службой «Башнефти»
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За первое полугодие 2026 года эффект от программы энергосбережения «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») превысил 524 млн рублей. Главный вклад в этот результат внесли именно предприятия Башкортостана. Башкирские нефтяники добились впечатляющих показателей за счет цифровизации процессов, модернизации оборудования на уфимских НПЗ и внедрения энергоэффективных технологий на добыче, сократив потребление топлива на десятки тысяч тонн.

Основное добывающее предприятие компании – «Башнефть-Добыча», снизило энергопотребление более чем на 56,3 млн киловатт-часов и сэкономила 6,8 тыс. тонн условного топлива (т.у.т.). Наибольший вклад в сокращение потребления энергии обеспечили мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности механизированной добычи.

Предприятия переработки в Уфе обеспечили экономию в 20 тыс. т.у.т. Высокие показатели достигнуты за счет оптимизации действующих производственных процессов. В частности, на предприятиях на регулярной основе ведется модернизация основного энергоемкого оборудования и контроль эффективности работы теплообменных аппаратов. Дополнительный эффект дает тиражирование систем усовершенствованного управления технологическими процессами. Цифровые решения позволяют в режиме реального времени поддерживать работу оборудования на оптимальном режиме с минимальным потреблением энергоресурсов.

Нефтехимический комплекс предприятия сократил потребление энергоресурсов на 1,5 тыс. тонн условного топлива. Наибольший эффект дали техническое перевооружение линии фасовки гранулированного полипропилена, замена тепловой изоляции части оборудования и модернизация насосов.

В «Башнефть-Рознице» значительный вклад в программу энергосбережения внесли замена наружного освещения на АЗС на энергосберегающие светильники с автоматической системой управления и установка энергоэффективных отопительных котлов.

Добывающий актив компании в ХМАО – Югре «Соровскнефть» и «Башнефть-Полюс», который ведет добычу нефти в Ненецком автономном округе, суммарно сэкономили более 1 тыс. т.у.т. Значимая доля была получена за счет внедрения новой техники на механизированном фонде скважин.

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