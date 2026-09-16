В Уфе 125 УК не подготовились к отопительному сезону

В Уфе 125 управляющих компаний оштрафуют на 250 тыс. руб. каждую за неготовность к отопительному сезону. Список передали в Госкомжилстройнадзор РБ. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Сделать паспорта готовности УК должны были к 15 сентября. 136 управляющих компаний успели сделать это вовремя.