В Башкирии реконструкция моста через реку Куваш подходит к концу

Весной текущего года началась реконструкция моста через реку Куваш на дороге Новокутово — М-7. Мост находится на границе Чекмагушевского и Илишевского районов и ведёт к федеральной трассе. Из-за аварийного состояния моста проезд пришлось закрыть в июне 2024 года. В результате конкурса начальная цена контракта была снижена с 65 млн рублей до 57 млн.
Сейчас готовность моста составляет 88%. Мостовики ведут работы по устройству водосбросных сооружений, быстротока и укреплению кювета, сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ. Транспорт запущен по временной объездной дороге рядом с основным мостом.
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