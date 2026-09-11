УУНиТ возвращает в строй импортные газовые турбины  

В условиях дефицита иностранных комплектующих Уфимский университет науки и технологий совместно с Уфимским турбинным заводом успешно реализовал проект по восстановлению зарубежного газотурбинного оборудования. В рамках программы «Приоритет-2030» вуз стал ключевым звеном в технологической цепочке ремонта критически важных узлов двигателя и наладил собственное производство комплектующих.

Результатом сотрудничества стала отгрузка заказчику первого отечественного стационарного газотурбинного двигателя мощностью 10 МВт.

Поскольку каждый агрегат — это штучное изделие, требующее уникальных инженерных решений, ученые вуза отошли от шаблонных методов. Основной фокус специалистов сосредоточен на «сердце» турбины — рабочих лопатках, которые испытывают колоссальные термические и механические нагрузки.

По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, это яркий пример реального импортозамещения и высокотехнологичной кооперации: «Университет фактически выполняет роль научно-инженерного центра в критически важной для энергетики и промышленности сфере — ремонте и восстановлении газовых турбин иностранного производства. Комплекс работ закрывает полный цикл материаловедческого сопровождения и реинжиниринга».

Восстановление покрытий — сложный многоэтапный цикл, в котором университет берет на себя наукоемкую часть. Процесс начинается с глубокой диагностики: проводится входной контроль и детальный химический анализ материалов лопаток и их изношенных защитных слоев. Далее разрабатываются щадящие технологии удаления старых покрытий, чтобы не повредить геометрию детали, и подбираются оптимальные режимы термической обработки для возвращения металлу исходных свойств. В завершение на лопатки наносятся высокотехнологичные покрытия, обеспечивающие защиту от коррозии и жара. В партнерстве с коллегами из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники уфимские ученые также интегрировали процесс нанесения современных керамических покрытий, что значительно продлевает ресурс турбины.

После научной «реанимации» лопатки передаются на Уфимский турбинный завод для финальной сборки.

Помимо работы с самими лопатками, УУНиТ закрывает потребность в критически важных комплектующих: университет наладил собственное производство фиксаторов рабочих лопаток и балансировочных грузов. Это позволяет обеспечивать полный цикл поддержки оборудования, гарантируя надежность и долговечность отремонтированных турбин.