В башкирских Чишмах построят торгово-бытовой комплекс

Распоряжением Главы Башкирии чишминской компании «ФинИнвест» разрешается предоставить в аренду без торгов участок 115,5 соток в посёлке Чишмы по ул. Революционной. Минземимущества РБ поручается заключить соответствующий договор с инвестором, реализующим инвестпроект из перечня приоритетных. Компания построит на этом участке многофункциональный комплекс «Альянс».
Как следует из данных кадастра, участок относится к землям категории населённых пунктов с видами разрешённого использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание». Его кадастровая стоимость (на базе которой рассчитывается в том числе ставка аренды) — 11,2 млн руб.
Ранее сообщали: под Уфой строят логистический парк высшей категории.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.