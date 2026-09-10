В башкирских Чишмах построят торгово-бытовой комплекс

Распоряжением Главы Башкирии чишминской компании «ФинИнвест» разрешается предоставить в аренду без торгов участок 115,5 соток в посёлке Чишмы по ул. Революционной. Минземимущества РБ поручается заключить соответствующий договор с инвестором, реализующим инвестпроект из перечня приоритетных. Компания построит на этом участке многофункциональный комплекс «Альянс».

Как следует из данных кадастра, участок относится к землям категории населённых пунктов с видами разрешённого использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание». Его кадастровая стоимость (на базе которой рассчитывается в том числе ставка аренды) — 11,2 млн руб.

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