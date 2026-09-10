В Башкирии скосили водную растительность на озере Яктыкуль

На озере Яктыкуль в Абзелиловском районе активисты провели очистку 2,5 га берега и вывезли 12 кубометров растительных отходов. В том числе упор был сделан на уничтожение элодеи канадской — инвазивного водного растения, которое агрессивно захватывает водоёмы и меняет экологию водоёма.
Об этом в своих соцсетях рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. По его поручению работа была организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Яктыкуль (Банное) — самое глубокое озеро Башкортостана тектонического происхождения и настоящая жемчужина Абзелиловского района. Наша гордость. Но у этой красоты есть беда. Озеро стремительно зарастает. На сегодня могу сказать: работа уже идет, и идет серьезная. Работаем строго по науке, рука об руку с учеными. Косим тростник и водоросли именно сейчас, в период вегетации — пока не поздно. В деле отечественные машины-амфибии, которые предоставили наши нефтяники. В перспективе во взаимодействии с научным сообществом рассмотрим возможность применения биопрепаратов и зарыбления озера травоядными видами рыб, а опыт Яктыкуля перенесем на другие водоемы республики, — рассказал глава кабмина.
Напомним, элодея канадская входит в республиканский перечень опасных растений, подлежащих уничтожению.
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