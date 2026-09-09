Жители Башкирии увеличили покупки жилья на вторичном рынке на 14%

Доля таких сделок с привлечением кредитных средств при этом выросла с 38% до 45%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Увеличение числа сделок говорит о том, что люди все чаще выбирают вторичный рынок, где можно сразу заехать в квартиру или в помещение без ожидания сдачи дома или здания. Особенно показателен рост доли ипотечных сделок – почти каждая вторая покупка совершается с привлечением кредитных средств. Это говорит о том, что покупатели продолжают активно использовать банковские программы для решения жилищного вопроса, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Башкирии Марина Мартынова.

В ведомстве отмечают, что все больше покупателей приобретают недвижимость преимущественно за счет собственных накоплений, привлекая ипотечный кредит лишь для покрытия недостающей суммы.

Для обеспечения максимальной безопасности сделки и ускорения процедуры регистрации рекомендуется использовать электронные сервисы. При подаче документов через МФЦ средний срок регистрации составляет 2-3 рабочих дня, а при подаче в электронном виде – всего 1 рабочий день.

В Башкортостане уже прошла первая сделка купли-продажи вторичного жилья с использованием биометрии. Новый механизм подачи документов через Единую биометрическую систему начал применяться после вступления в силу соответствующего закона в июле 2026 года, что сделало процесс регистрации более безопасным для граждан.