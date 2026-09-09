В Уфе показали ход работ в новом детском саду в Затоне

Детский сад в строящемся микрорайоне Новалэнд в Затоне – один из самых долгожданных объектов. Учреждение строится на средства городского бюджета с июля 2024 года, проект пришлось корректировать, сроки сдачи передвигались. Здесь будет 12 групп, всего садик рассчитан на 260 мест.
«Сейчас на объекте устанавливают охранно-пожарную сигнализацию, делают изоляцию труб, регулируют окна, монтируют электросети. В помещениях собирается санфаянс, кухонное оборудование и мебель, завершается чистовая отделка. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории. В песочницах детских площадок завезен песок. После завершения строительно-монтажных работ предстоит оформление необходимой документации», – рассказал о ходе работ глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
Котов напомнил, что проект детского учреждения – самый современный, с полным объёмом комфортной инфраструктуры. В этом же квартале неподалёку от строящегося детсада в январе заработала новая большая школа — Центр образования №163.
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