В Башкирии инвестор получит господдержку на строительство гостиницы

Объем вложений в создание гостиницы оценивается в 221,3 млн рублей.
Новая гостиница рассчитана на 45 номеров, два из которых будут предназначены для маломобильных гостей. В перспективе в штате будут трудиться 16 сотрудников. Также здесь планируется запустить кафе с блюдами моментальной выдачи, которые благодаря акустической заморозке будут сохранять свою свежесть.
– Все постояльцы будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха, – отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.
Соглашение о защите и поощрении инвестиций гарантирует предоставление инвестору запрашиваемых мер господдержки для реализации инициативы. В данном случае – это налоговые льготы и возможность аренды земельного участка без проведения торгов, анализ которого был проведен специалистами Корпорации развития. В его рамках проверено соответствие площадки планируемому использованию и градостроительной документации. Также проработаны вопросы технического присоединения к инженерной и транспортной инфраструктурам.
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