Алмаз Такиев назвал «ГеоВызов» кузницей кадров для геологической отрасли

Алмаз Такиев добавил, что лучшие результаты показали студенты из вузов с геологическим профилем.

«Я знаю, что некоторые команды приезжали менее подготовленными на прошлый чемпионат. Сейчас они подготовились и показывают лучшие результаты, и это радует. Лидеры всегда должны задавать направление, вести за собой. Пусть остальные тоже готовятся и стремятся к тому, чтобы занимать первые места», — отметил представитель Роснедр.