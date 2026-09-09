Алмаз Такиев назвал «ГеоВызов» кузницей кадров для геологической отрасли

«На самом деле, „ГеоВызов“ — это один из инструментов вовлечения молодёжи в отрасль. Одно из мероприятий, которое мы проводим для популяризации профессий. Хотя ребята уже сделали свой выбор, но мы им показываем геологию с другой стороны. Они узнали, как геологи работают в полевых условиях, а не только за партами. Пройдет немного времени, эти специалисты могут стать ведущими профессионалами, руководителями предприятий», — сказал Такиев.
Советник руководителя Роснедр также выразил благодарность правительству республики. По его словам, проведение мероприятий именно в Башкирии вызвано тем, что здесь уникальные геологические условия, которые интересно показать студентам.
Алмаз Такиев добавил, что лучшие результаты показали студенты из вузов с геологическим профилем.
«Я знаю, что некоторые команды приезжали менее подготовленными на прошлый чемпионат. Сейчас они подготовились и показывают лучшие результаты, и это радует. Лидеры всегда должны задавать направление, вести за собой. Пусть остальные тоже готовятся и стремятся к тому, чтобы занимать первые места», — отметил представитель Роснедр.
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