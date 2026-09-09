Среда, 9 Сентября 2026
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
20:49 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Алмаз Такиев назвал «ГеоВызов» кузницей кадров для геологической отрасли

Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» в Башкирии стал стимулом для развития кадрового потенциала и подготовки будущих геологов. Об этом в разговоре с корреспондентом «Башинформа» отметил советник руководителя Федерального агентства по недропользованию Алмаз Такиев.

Фото: Сергей Словохотов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
«На самом деле, „ГеоВызов“ — это один из инструментов вовлечения молодёжи в отрасль. Одно из мероприятий, которое мы проводим для популяризации профессий. Хотя ребята уже сделали свой выбор, но мы им показываем геологию с другой стороны. Они узнали, как геологи работают в полевых условиях, а не только за партами. Пройдет немного времени, эти специалисты могут стать ведущими профессионалами, руководителями предприятий», — сказал Такиев.

Советник руководителя Роснедр также выразил благодарность правительству республики. По его словам, проведение мероприятий именно в Башкирии вызвано тем, что здесь уникальные геологические условия, которые интересно показать студентам.

Сергей Словохотов предоставлено «Башинформу»
Сергей Словохотов предоставлено «Башинформу»
Сергей Словохотов предоставлено «Башинформу»
Фото: Сергей Словохотов | предоставлено «Башинформу»
1 из 3

Алмаз Такиев добавил, что лучшие результаты показали студенты из вузов с геологическим профилем.

«Я знаю, что некоторые команды приезжали менее подготовленными на прошлый чемпионат. Сейчас они подготовились и показывают лучшие результаты, и это радует. Лидеры всегда должны задавать направление, вести за собой. Пусть остальные тоже готовятся и стремятся к тому, чтобы занимать первые места», — отметил представитель Роснедр.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru