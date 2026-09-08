ЦБ выпустит монету в честь мордовского скульптора

Банк России 8 сентября выпускает в обращение памятную монету «Скульптор С. Д. Эрьзя» серии «Выдающиеся личности России», сообщили в ЦБ.
«Степан Эрьзя (Нефёдов) родился в 1876 году в крестьянской семье, которая происходит из этнической группы эрзя в составе мордовских народов. Своим псевдонимом мастер подчеркнул важность для него родных корней.
Работы скульптора с успехом выставлялись в Италии и Франции, где его называли «русским Роденом». Особый период творчества, более 20 лет, был связан с Аргентиной, где он работал с уникальными твердыми южноамериканскими породами дерева. Степан Эрьзя вернулся на родину в 1951 году с большой коллекцией своих произведений, часть которой передал в дар государству», — рассказали в пресс-службе Центробанка.
Памятная монета номиналом 2 рубля изготовлена из серебра 925-й пробы (масса драгметалла 15,55 г), диаметр круга 33 мм. Тираж 3 тыс. штук.
Ранее в этой серии ЦБ выпустил монету в честь пианистки Елены Гнесиной.
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