В Уфе назвали дома, чьи УК не проверили теплосчётчики

В Уфе, по данным на 1 сентября, не допущены к отопительному сезону общедомовые теплосчётчики в 778 многоквартирных домах на обслуживании БашРТС. Их управляющие компании своевременно не направили «Тепловой инспекции» заявки на проверку приборов учёта.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, не проверенные вовремя теплосчётчики выводятся из эксплуатации. Поэтому плата за общедомовое тепло будет рассчитываться по среднему объёму в течение шести месяцев, а потом — по нормативу.
Это приведет к увеличению стоимости платы, предупредили в БашРТС. Список адресов находится здесь.
Чтобы вернуть теплосчётчики в строй, нужно временно снять прибор с коммерческого учёта перед отправкой на поверку, провести проверку, установить, «заявиться» на опломбировку.
«Призываем собственников и УК ответственно относиться к процедуре проверки. Это обеспечит корректное начисление платы за тепловую энергию и исключит возможные спорные ситуации. Напомним, ОДПУ ТЭ относится к общедомовому имуществу и принадлежит собственникам помещений, но ответственность за работоспособность прибора несёт управляющая организация (при наличии договора). Следовательно, рекомендуем собственникам помещений на регулярной основе запрашивать в управляющей организации информацию о состоянии общедомовых приборов учёта тепловой энергии», – прокомментировали в БашРТС.
Ранее сообщали, что ремонт теплосетей в Уфе закончат к 15 сентября.
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