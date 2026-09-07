В РФ многодетным снизят ставку по ипотеке на покупку или стройку дома

Президент России Владимир Путин поддержал идею снизить для многодетных семей льготную ставку по ипотеке на покупку или строительство жилого дома.
Такую инициативу высказала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен предложила сделать ее чуть ниже, чем на квартиру.
Президент одобрил идею, подчеркнув, что передаст поручение правительству.
Он добавил, что объемы ИЖС в стране за последние годы значительно выросли, и предложенная мера также даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.