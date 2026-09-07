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20:36 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В РФ многодетным снизят ставку по ипотеке на покупку или стройку дома

Фото: Архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Президент России Владимир Путин поддержал идею снизить для многодетных семей льготную ставку по ипотеке на покупку или строительство жилого дома.

Такую инициативу высказала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен предложила сделать ее чуть ниже, чем на квартиру.

Президент одобрил идею, подчеркнув, что передаст поручение правительству.

Он добавил, что объемы ИЖС в стране за последние годы значительно выросли, и предложенная мера также даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли.

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