Стала известна доля Башкирии в общероссийской добыче нефти

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров вручил государственные награды семерым лучшим работникам ПАО АНК «Башнефть». Трое из них получили почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Башкортостан».

«В беспрецедентно сложных условиях значимость нефтяной отрасли возрастает многократно. Она буквально «питает» все ключевые секторы нашей экономики - от оборонных заводов до агропромышленного комплекса, обеспечивая их топливом, энергией и сырьем», - сказал Андрей Назаров.

Нефтяная отрасль формирует около половины валового регионального продукта Башкортостана. На долю республики приходится почти 3% всей российской нефти, по объемам добычи регион находится на 8 месте среди нефтедобывающих субъектов страны.