В Уфе сеть частных детских садов получила льготный кредит по нацпроекту

Компания, включающая сеть частных детских садов в Уфе, успешно оформила льготный займ в Башкирской микрокредитной компании на сумму 3 млн рублей. Эти средства станут важным вкладом в дальнейшее развитие учреждения и будут направлены на ремонт помещений и закупку оборудования, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ.
«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса в нашем регионе. Поддержка предоставлена в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Категория «социальное предприятие» помогла оформить льготный микрозайм с рекордно низкой ставкой в 4,5%», – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Благодаря финансовой поддержке компания планирует выйти на новый уровень: к концу текущего или началу следующего учебного года здесь смогут комфортно развиваться от 85 до 90 воспитанников.
Добавим, что в Башкирии в этом году обновят 36 зданий школ, 6 колледжей и 6 зданий детских садов.
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