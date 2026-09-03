В Башкирии расселят 33 аварийных МКД

В Башкирии с 2025 года продолжается реализация второго этапа Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вопрос рассмотрели на совещании в правительстве. По данным минстроя РБ, запланировано расселить 19 домов общей площадью 8,2 тыс. кв. м в 10 муниципалитетах (в Бирском, Благовещенском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Чишминском, Учалинском, Татышлинском районах и в Сибае). На эти цели предусмотрено более 880 млн руб.
На сегодняшний день расселено более 2 тыс. кв. м в в Бирском, Благовещенском, Гафурийском, Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах.
Следующий третий этап, рассчитанный на 2026–2027 годы, более масштабный – 33 дома площадью 13,1 тыс. кв. м в 11 муниципалитетах (в Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Бирском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Краснокамском, Учалинском, Чишминском районах и г. Нефтекамске), – проинформировал премьер-министр Андрей Назаров.
Глава минстроя РБ Артём Ковшов напомнил, что на 2026 год установлен целевой показатель непригодного для проживания жилищного фонда в объеме 136,8 тыс. кв. м. (нарастающий итог с 2019 года) и переселение 10,5 тыс. граждан. В Башкортостане уже расселено более 170 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переселено 12,9 тыс. человек. Показатели перевыполнены на 24%.
В ходе реализации 2 этапа Программы муниципальными образованиями были заключены 201 муниципальный контракт для приобретения жилых помещений в готовых и строящихся многоквартирных домах, а также выплачены возмещения за расселяемое жилье. На сегодняшний день расселено 2 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 110 граждан. Полностью завершено расселение в Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах. В шести муниципалитетах идет активное строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилья, – отметил и.о. министра.
Артём Ковшов также добавил, что в рамках реализации 3-го этапа Программы в 11 районах планируется расселить 810 граждан из 38 многоквартирных домов площадью 13,1 тыс. кв. м. Муниципалитеты проводят конкурсные аукционы для заключения контрактов на приобретение жилых помещений. Премьер-министр поручил завершить их до 1 октября.
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