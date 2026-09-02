В башкирском Нефтекамске очистили 4-километровый коллектор

В Нефтекамске завершён масштабный капремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 1 м и протяжённостью порядка 4 км, сообщили в минЖКХ РБ. Работы выполнены в рамках национального проекта.
Объект находится по маршруту ул. Строителей — ул. Ленина. Помимо ремонта, проведена санация, причём бестраншейным методом — без раскопок. По данным госзакупок, стоимость контракта составила 318,3 млн руб. при начальной цене 354,65 млн руб.
«Обновлённый коллектор обеспечит надёжное водоотведение на долгие годы. Реализация таких проектов – важный шаг к модернизации инженерной инфраструктуры и повышению качества жизни», - прокомментировали в минЖКХ РБ.
Ранее сообщали: в Уфе отремонтировали участок коллектора для одного МКД.
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