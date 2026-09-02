На севере Башкирии закончили ремонт дороги

Раньше намеченного срока завершён ремонт 5,6 км дороги Явгильдино – Щучье Озеро в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ. Это участок рядом с селом Артакуль Караидельского района. На нём сняли старое покрытие, сделали новый выравнивающий слой и положили новый асфальтобетон (а также укрепили обочины и нанесли разметку). Стоимость работ составила 150,45 млн руб.

Дорога Явгильдино — Щучье Озеро входит в опорную сеть региона. Дорога связывает Аскинский и Караидельские районы, в которых проживают 40 тысяч человек, и ведёт далее в Пермский край.