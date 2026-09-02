На севере Башкирии закончили ремонт дороги

Раньше намеченного срока завершён ремонт 5,6 км дороги Явгильдино – Щучье Озеро в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ. Это участок рядом с селом Артакуль Караидельского района. На нём сняли старое покрытие, сделали новый выравнивающий слой и положили новый асфальтобетон (а также укрепили обочины и нанесли разметку). Стоимость работ составила 150,45 млн руб.
Дорога Явгильдино — Щучье Озеро входит в опорную сеть региона. Дорога связывает Аскинский и Караидельские районы, в которых проживают 40 тысяч человек, и ведёт далее в Пермский край.
Также к этой неделе после ремонта ввели в эксплуатацию участок дороги Архангельское — Максим Горький. Здесь обновили 1,3 км асфальтобетонного покрытия недалеко от райцентра.
А возле Бирска асфальтоукладчики завершают укатывать выравнивающий слой на 3-километровом участке трассы Уфа — Бирск — Янаул. Работы профинансированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стоимость госконтракта составила около 689,5 млн руб. при начальной цене более 697 млн руб. На этой важной трассе в рамках нацпроекта в этом году ремонтируют несколько участков общей протяжённостью 28 км.
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