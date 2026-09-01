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23:52 (UTC+5), 01 Сентября 2026

В Башкирии готовят производственную площадку центра беспилотных систем

Фото: Сергей Николаев | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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В Башкирии готовят производственную площадку Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), сообщает минпромэнерго РБ. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и направлен на формирование в регионе современной инфраструктуры для разработки, испытаний и производства отечественных беспилотников.

Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Эдуард Мустафин, ранее по итогам совещания по запуску НПЦ был сформирован протокол и определены дальнейшие задачи. Сегодня проект переходит к практическому этапу. По половине предусмотренного оборудования завершаются закупочные процедуры, начинается переход к поставкам. Одним из ключевых вопросов становится подготовка самой площадки. При разработке мастер-плана необходимо одновременно учитывать технологические требования к оборудованию и реальные потребности будущих резидентов.

Для Башкирии создание НПЦ БАС – это переход к практическому развитию отрасли. На создание сети научно-производственных центров республика получила федеральную субсидию в размере 1,3 млрд рублей. К 2030 году НПЦ БАС планирует создать в регионе не менее 493 рабочих мест. Полностью оснастить центр планируется до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Башкирия получит федеральные средства на развитие гражданских БПЛА.  

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