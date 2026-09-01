В Башкирии готовят производственную площадку центра беспилотных систем

В Башкирии готовят производственную площадку Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), сообщает минпромэнерго РБ. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и направлен на формирование в регионе современной инфраструктуры для разработки, испытаний и производства отечественных беспилотников.
Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Эдуард Мустафин, ранее по итогам совещания по запуску НПЦ был сформирован протокол и определены дальнейшие задачи. Сегодня проект переходит к практическому этапу. По половине предусмотренного оборудования завершаются закупочные процедуры, начинается переход к поставкам. Одним из ключевых вопросов становится подготовка самой площадки. При разработке мастер-плана необходимо одновременно учитывать технологические требования к оборудованию и реальные потребности будущих резидентов.
Для Башкирии создание НПЦ БАС – это переход к практическому развитию отрасли. На создание сети научно-производственных центров республика получила федеральную субсидию в размере 1,3 млрд рублей. К 2030 году НПЦ БАС планирует создать в регионе не менее 493 рабочих мест. Полностью оснастить центр планируется до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что Башкирия получит федеральные средства на развитие гражданских БПЛА.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.