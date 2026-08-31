В Башкирии скосили 12 гектаров борщевика

В Башкирии уничтожают опаснейшее растение, занимающее сельхозугодья. В этом году инспекторы Россельхознадзора провели проверки в Миякинском, Уфимском, Кармаскалинском, Краснокамском и Янаульском районах и обнаружили очаги с борщевиком Сосновского общей площадью порядка 26 га.
Это инвазивный вид, агрессивно захватывающий территории, при этом растение вызывает сильные ожоги. Интересно, что сначала это было «культурное» кормовое растение, которое активно выращивали под силос в 60-х годах.
Теперь от него приходится избавляться. Владельцы и арендаторы участков получили предписание провести работы по уничтожению вредителя. По данным муниципалитетов, на данный момент обработано более половины площадей с борщевиком.
Какие ещё растения входят в перечень подлежащих уничтожению, писали здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.