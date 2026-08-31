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16:08 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Башкирии скосили 12 гектаров борщевика

Бывшая кормовая культура превратилась в опасный и инвазивный сорняк.

Фото: РСХН по РБ | сайт
Элина Ахметова

В Башкирии уничтожают опаснейшее растение, занимающее сельхозугодья. В этом году инспекторы Россельхознадзора провели проверки в Миякинском, Уфимском, Кармаскалинском, Краснокамском и Янаульском районах и обнаружили очаги с борщевиком Сосновского общей площадью порядка 26 га.

Это инвазивный вид, агрессивно захватывающий территории, при этом растение вызывает сильные ожоги. Интересно, что сначала это было «культурное» кормовое растение, которое активно выращивали под силос в 60-х годах.

Теперь от него приходится избавляться. Владельцы и арендаторы участков получили предписание провести работы по уничтожению вредителя. По данным муниципалитетов, на данный момент обработано более половины площадей с борщевиком.

Какие ещё растения входят в перечень подлежащих уничтожению, писали здесь

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